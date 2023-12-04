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https://1prime.ru/society/20231204/842454789.html
Путин высказался о термине "неграждане"
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Термин "неграждане" — уродливое явление и странная выдумка тех, кто считает себя демократической страной, сообщил президент России Владимир Путин. "Вот это, безусловно,... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Термин "неграждане" — уродливое явление и странная выдумка тех, кто считает себя демократической страной, сообщил президент России Владимир Путин.
"Вот это, безусловно, выбивающееся из правового режима почти всех цивилизованных стран такое положение людей, как "неграждане" — это вообще странное изобретение тех, кто претендует на то, чтобы считаться демократическими странами. Оно является, безусловно, уродливым и сейчас приобретает новое качество и новый размах", — Путин на встрече с членами СПЧ.
Глава государства уточнил, что Россия всегда продвигала идею свободы выбора страны, где человек предпочитает жить.