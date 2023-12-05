МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских стран, которая пройдет в Москве 5 декабря. Лавров отказался объяснять немецкой журналистке значение слов об ОБСЕ

Как сообщила ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, встреча даст старт новой диалоговой площадке глав МИД "прикаспийской пятерки" — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении.

ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ

"На полях" московской встречи глава МИД РФ примет участие в двусторонних переговорах с коллегами из прикаспийских стран, сообщили в российском дипведомстве.

Во вторник запланированы двусторонние переговоры министра иностранных дел РФ и главы внешнеполитического ведомства Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

Ранее в Москве уже прошли переговоры Лаврова с председателем кабинета министров, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым. Стороны обсудили предстоящий график контактов и актуальные вопросы многопланового сотрудничества Москвы и Ашхабада, сообщили в министерстве.

Во встрече "прикаспийской пятерки" в Москве также примут участие главы МИД Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мурат Нуртлеу.

"КАСПИЙСКАЯ ПЯТЕРКА" НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Москва уделяет особое внимание развитию связей с "прикаспийской пятеркой", за последние тридцать лет среди стран сложилась "геополитическая общность", благодаря которой удается обеспечить безопасность в регионе, заявил ранее Лавров.

В авторской статье для журнала "Международная жизнь" он подчеркнул, что каспийские вопросы должны решаться исключительно пятью прибрежными государствами на основе консенсуса, не допуская негативного воздействия внерегиональных сил.

Обращаясь к подписанной в 2018 году на пятом каспийском саммите в Актау конвенции о правовом статусе Каспийского моря, глава МИД РФ отметил, что "особое значение имеют обязательства сторон не допускать присутствие на Каспийском море вооруженных сил третьих стран, не наносить ущерб безопасности друг друга, соблюдать меры доверия в военной области".

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В октябре этого года глава министр иностранных дел России провел первое заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству, созданной по поручению президента России Владимира Путина. В работе принимают участие российские министерства и ведомства, власти прибрежных регионов — Астраханской области, Дагестана и Калмыкии.

Помимо межведомственного формата, "прикаспийская пятерка" стран регулярно проводит встречи на высшем уровне. В июне прошлого года лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении встретились в Ашхабаде. Следующий саммит пройдет в Иране, пишут СМИ.

В итоговом коммюнике шестого прикаспийского саммита отмечается важность взаимодействия стран региона в военной сфере. Странами также была достигнута договоренность об уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменении силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также об обеспечении безопасности и стабильности в Каспийском регионе.