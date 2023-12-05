МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений американскому президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента, заявил председатель юридического комитета палаты Джим Джордан. В сенате США не смогли договориться по сделке об Украине

"Мы намерены поговорить с последними несколькими свидетелями, но хотим сделать это как можно скорее. Мы полагаем, что сможем осуществить это относительно быстро", — заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя текущее расследование палаты представителей в рамках процедуры импичмента Байдену.

Джордан подчеркнул, что палата рассчитывает опросить пару свидетелей в декабре и столько же в январе. Он отметил, что процедура импичмента станет ключевым вопросом для конгрессменов после их возвращения с новогодних праздников.

На вопрос о том, ожидается ли решение по предъявлению Байдену обвинений до середины 2024 года, Джордан заявил: "Да, полагаю, что решение в том или ином виде будет принято до этого".

В воскресенье спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надеется на продвижение в вопросе официального голосования по делу об импичменте, заявив, что это "необходимый шаг" из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи Байдена.

По его словам, ряд комитетов по юрисдикции проделывает огромную работу по поиску доказательств правонарушений Байденов, однако Белый дом блокирует их и "скрывает тысячи страниц доказательств".

В конце ноября издание Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.

Расследование в рамках процедуры импичмента Байдену было запущено в палате представителей по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности по итогам общего голосования в палате. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое не является обязательной частью на данном этапе.

Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции его родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента Хантеру выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.