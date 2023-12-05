МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Попытки "затянуть ВСУ" в "омут интриг и подковерной борьбы" в Киеве приведут к катастрофе, — такое мнение высказал в соцсетях депутат Рады от оппозиционной партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает РИА Новости. Украинцы напугали репортера Daily Mail рассказами о потерях ВСУ

По совам Кучеренко, за последнее десятилетие на Украине вместо построения "военной экономики" была масса "космических конференций", имеющих такую же практическую ценность, как "советы героической дамы Марьяны" (депутата от "Слуги народа" Безуглой — прим. ред.)

"И все это на фоне нескончаемого пиара, надоевших видосиков, политической трескотни и неполноценных государственных институтов, начиная с Верховной рады и правительства и заканчивая неконституционным "офисом" (президента Украины — прим. ред.) Попытки затянуть ВСУ в этот омут интриг и подковерной борьбы закончатся катастрофически", — спрогнозировал парламентарий.

Ранее Кучеренко подал обращение к руководству Рады с призывом отстранить депутата Безуглую от должности замглавы комитета по обороне за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По мнению Безуглой, главкома, равно как и весь украинский генералитет, следует наказать за провал контрнаступления и отсутствие плана продолжения боевых действий в 2024 году.

Как отмечала газета Washington Post, если пользующийся популярностью среди сограждан Залужный начнет политическую карьеру, то станет угрозой для Зеленского. Одним из косвенных признаков конфликта между президентом и главкомом журналисты издания сочли недавнее заявление Залужного в прессе о тупике на

фронте и невозможности ВСУ осуществить "глубокий и красивый прорыв". Зеленский, со своей стороны постарался отмахнуться от этого утверждения главкома, заявив об усталости военных.