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Пресс-секретарь Белого дома убежала с брифинга после вопроса о Байдене
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После вопроса, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер закрыла пресс-брифинг, уклонившись... ПРАЙМ, 05.12.2023
новости, общество , сша, джо байден, хантер байден, платеж, брифинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. После вопроса, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер закрыла пресс-брифинг, уклонившись от ответа, сообщает издание The Daily Caller.
Ранее надзорный комитет палаты представителей США сообщил, что в адрес компании Байдена-младшего Owasco PC поступали средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм". Выплаты Джо Байдену, как считают конгрессмены, показывают, что президент "знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьей схем торговли влиянием".
На брифинге в Белом доме обозреватель Real Clear Politics Фил Вегманн поинтересовался, "принял ли президент оплату".
"Я должна вам прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу", — заявила Жан-Пьер и завершила брифинг, сойдя с трибуны.
Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США расследует предполагаемое участие президента Байдена в бизнесе своих родственников, которые якобы злоупотребляли его положением для извлечения выгоды по всему миру.