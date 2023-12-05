МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. После вопроса, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер закрыла пресс-брифинг, уклонившись от ответа, сообщает издание The Daily Caller. В США анонсировали решение конгресса по импичменту Байдену

Ранее надзорный комитет палаты представителей США сообщил, что в адрес компании Байдена-младшего Owasco PC поступали средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм". Выплаты Джо Байдену, как считают конгрессмены, показывают, что президент "знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьей схем торговли влиянием".

На брифинге в Белом доме обозреватель Real Clear Politics Фил Вегманн поинтересовался, "принял ли президент оплату".

"Я должна вам прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу", — заявила Жан-Пьер и завершила брифинг, сойдя с трибуны.

Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США расследует предполагаемое участие президента Байдена в бизнесе своих родственников, которые якобы злоупотребляли его положением для извлечения выгоды по всему миру.