МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Число случаев массовой стрельбы в США за 2023 год достигло 38, это самый большой показатель за все время ведения статистики с 2006 года, сообщила газета Washington Post. В США анонсировали решение конгресса по импичменту Байдену

По информации издания, за прошедшее воскресенье полиция Техаса и Вашингтона получила два сообщения о массовой стрельбе с разницей менее 1,5 часа.

"Это были 37-я и 38-я стрельбы в этом году, в которых погибли четыре и более жертв, что является самым высоким числом массовых убийств за любой год начиная, по крайней мере, с 2006. Предыдущий рекорд в 36 случаев был установлен в прошлом году", — пишет издание.

По определению Washington Post, под массовую стрельбу попадает случай вооруженного насилия, где погибли по меньшей мере четыре человека, не считая стрелка. Наиболее масштабный случай произошел 25 октября в городе Льюистон штата Мэн, где мужчина с психическими проблемами открыл огонь в баре и боулинг-клубе, убив 18 человек и ранив еще 13.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые приводит издание, в прошлом году от огнестрельных ранений скончались 48 тысяч человек — в среднем почти 132 человека в день.