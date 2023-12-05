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"Конец истории". Пушков назвал новый признак завершения гегемонии США
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Новый исторический рекорд цены на золото — плохой знак для Соединенных Шатов и американского доллара, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В понедельник утром... ПРАЙМ, 05.12.2023
новости, общество , рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, россия, алексей пушков, золото, сша, гегемония
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Новый исторический рекорд цены на золото — плохой знак для Соединенных Шатов и американского доллара, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
В понедельник утром цена на золото на нью-йоркской бирже Comex превышала рекордную отметку $2100 за тройскую унцию, в рамках коррекции она опускалась до $2070.
По словам Пушкова, то, что цена на золото достигала самого высокого уровня за всю историю, "плохо прежде всего для доллара и для США".
Сенатор отметил: "Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест ее долларовых резервов, — все это подрывают доверие к американской валюте. Еще один признак "конца истории" гегемонии США, какой все ее знали".
Примечательно, что в минувшем ноябре рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со стабильного до негативного.
Главной причиной этого решения Moody's стал рост рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже невозможно полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами страны.