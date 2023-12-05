МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду, 6 декабря, совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин стал претендентом на звание человека года

"Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Все это произойдёт фактически за одни сутки", — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, в ходе визитов Путин планирует обсудить двусторонние отношения и способы разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Также российский лидер намерен затронуть вопросы нефтяной сферы, добавил Песков.