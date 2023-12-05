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Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию
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Президент России Владимир Путин в среду, 6 декабря, совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Завтра состоятся... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, в мире, россия, владимир путин, саудовская аравия, дмитрий песков, оаэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду, 6 декабря, совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Все это произойдёт фактически за одни сутки", — заявил Песков.
По словам пресс-секретаря, в ходе визитов Путин планирует обсудить двусторонние отношения и способы разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Также российский лидер намерен затронуть вопросы нефтяной сферы, добавил Песков.