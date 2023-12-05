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В Кремле прокомментировали выдвижение Путина человеком года журналом Time
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Номинация президента России Владимира Путина на звание человека года в журнале Time не имеет большого значения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, россия, кремль, журнал time, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Номинация президента России Владимира Путина на звание человека года в журнале Time не имеет большого значения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее американский журнал Time включил Путина в список претендентов на звание человека года. Кроме того, в перечень вошли Барби, Карл III и Тейлор Свифт.
Как отметил Песков, выдвижение изданием главы государства не имеет значения.
"В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно", — подчеркнул он.
Ранее Time признавал Путина человеком года в 2007 году. Также журнал неоднократно включал российского лидера в список ста самых влиятельных людей.