2023-12-05T12:21:00+03:00
2023-12-05T12:46:38+03:00
2023-12-05T12:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231205/842459825.html
Фракция "Новые люди" разработает проект закона об оскорблении чувств женщин
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Фракция "Новые люди" разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин, заявил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков. "Нам нужен уже закон об оскорблении... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, россия, госдума, новые люди
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/09/842460926.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/09/842460926.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/09/842460925.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/09/842460925.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/09/842460913.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/09/842460913.jpg
https://1prime.ru/society/20231130/842422195.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин, заявил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.
"Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин, и мы вместе с коллегами во фракции такой закон только разрабатываем, мне кажется штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", — сообщил парламентарий журналистам.
По словам Даванкова, в Государственной Думе и различных ведомствах часто звучали различные предложения о том, как можно повысить рождаемость.
Кроме того, депутат отметил, что большинство инициатив исходит от "демографов", которые пытаются решить проблему рождаемости "средневековыми способами".