МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин, заявил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков. "Новые люди" предложили поправки в проект о запрете телефонов в школах

"Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин, и мы вместе с коллегами во фракции такой закон только разрабатываем, мне кажется штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", — сообщил парламентарий журналистам.

По словам Даванкова, в Государственной Думе и различных ведомствах часто звучали различные предложения о том, как можно повысить рождаемость.

Кроме того, депутат отметил, что большинство инициатив исходит от "демографов", которые пытаются решить проблему рождаемости "средневековыми способами".