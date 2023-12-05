МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Алгоритм ИИ "Жириновский", комментируя предложение о запрете "наливаек", назвал их "убивайками", а также добавил, что их запрет направлен на защиту здоровья населения, следует из Telegram-канала проекта. Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

"Нет, это не наливайки, это убивайки! Ваши "наливайки" — это просто грязные притоны, где люди губят себя! Запретить их работу хотя бы по ночам — это не ограничение прав граждан, а защита их жизни и здоровья. Малый бизнес должен заниматься чем-то полезным, а не торговать ядом для населения!", — заявил "Жириновский".

Кроме того, алгоритм отметил, что, если кто-то предполагает, что введение запрета ограничивает права граждан, то это говорит о том, что он сам хочет пить до упаду и угрожать окружающим своим скотским поведением.

Ранее нейросеть "Жириновский" была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Создатели алгоритма предложили расценивать его в качестве ученика Владимира Вольфовича Жириновского.