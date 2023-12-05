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Искусственный интеллект "Жириновский" оценил запрет "наливаек"
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Алгоритм ИИ "Жириновский", комментируя предложение о запрете "наливаек", назвал их "убивайками", а также добавил, что их запрет направлен на защиту здоровья населения, следует из... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, россия, владимир жириновский, ии, "наливайки"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Алгоритм ИИ "Жириновский", комментируя предложение о запрете "наливаек", назвал их "убивайками", а также добавил, что их запрет направлен на защиту здоровья населения, следует из Telegram-канала проекта.
"Нет, это не наливайки, это убивайки! Ваши "наливайки" — это просто грязные притоны, где люди губят себя! Запретить их работу хотя бы по ночам — это не ограничение прав граждан, а защита их жизни и здоровья. Малый бизнес должен заниматься чем-то полезным, а не торговать ядом для населения!", — заявил "Жириновский".
Кроме того, алгоритм отметил, что, если кто-то предполагает, что введение запрета ограничивает права граждан, то это говорит о том, что он сам хочет пить до упаду и угрожать окружающим своим скотским поведением.
Ранее нейросеть "Жириновский" была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Создатели алгоритма предложили расценивать его в качестве ученика Владимира Вольфовича Жириновского.