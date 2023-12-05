МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Алексей Скоробогатов стал новым главой группы компаний "Концерн "Покровский", имущество которой в октябре было взыскано в доход государства, и генеральным директором ООО "Агрохолдинг Лабинский" — управляющей компании для юрлиц группы, следует из сообщения Росимущества. Росимущество решило присоединить "СМП банк" к Промсвязьбанку

"Новым главой группы компаний "Концерн "Покровский", объединяющей более 35 предприятий в пяти отраслях на территории ЮФО, стал Алексей Скоробогатов. Алексей Скоробогатов назначен генеральным директором ООО "Агрохолдинг Лабинский", которое в свою очередь является УК для юрлиц группы. Соответствующее распоряжение Росимущества подписано 5 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Скоробогатов более десяти лет работал в предприятиях АПК, в том числе в одном из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ группе "Черкизово" и в зерновом трейдере "Деметра-Холдинг".

"Перед новой командой поставлена непростая задача: с одной стороны, разгрести наследие предыдущих недобросовестных владельцев, с другой — сохранить и развить стратегическую роль предприятий группы компаний "Концерн "Покровский". Уверен, что это нам по силам", — прокомментировал свое назначение Скоробогатов.

В конце октября источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна "Покровский" и связанных с ним фирм на сумму более 0,5 триллиона рублей. По информации источника, бенефициары — Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов — находились в международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за организацию межрегионального преступного сообщества.