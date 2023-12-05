МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Скорый визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ доказывает, что Россия не находится в изоляции; она продолжает строить международные отношения, но уже в новом мире, пишет Bloomberg. "Путин был прав". В Германии посетовали на успехи России

Российский лидер в среду 6 декабря отправится в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, где собирается обсудить рынок нефти и израильско-палестинский конфликт, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. На следующий день же Путин примет в Москве иранского президента Ибрахима Раиси, указывает информационное агентство Tasnim.

"Визит сигнализирует о том, что Путин отваживается выезжать все дальше за пределы России, несмотря на попытки США и Европы превратить его в изгоя на мировой арене", — отмечают авторы материала.

В статье указывается, что одной из приоритетных тем поездки сотрудничество стран Персидского залива с Москвой. Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия — члены ОПЕК+. В начале декабря они согласились не только продлить сокращение добычи, но и углубить его.

В заключение, авторы публикации предположили, что Путин пытается укрепить связи с лидерами стран Персидского залива в момент, когда прочность американской поддержки Киева оказалась под вопросом.

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