ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса, сына российского сенатора Александра Усса, указывается в публикации американского ведомства. Второе пришествие Трампа: в США осознали, что за этим последует

"Сегодня госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до 7 миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса", — сообщается в заявлении.

Минюст США сообщил о задержании в Хорватии гражданина Боснии и Герцеговины Владимира Йованчича, который якобы помогал Уссу сбежать из Италии.

По версии ведомства, босниец помог Уссу избавиться от браслета, отслеживающего его передвижения, и помог переправить через границы ряда стран.

Добавляется, что накануне суд в Нью-Йорке огласил обвинения Йованчичу по двум пунктам.

Усса задержали в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Итальянский суд постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, среди которых были нарушения ограничительных мер и отмывание денежных средств. 23 марта Усс нарушил меру пресечения и уехал из съемной квартиры под Миланом, где находился под домашним арестом.

4 апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в Россию.