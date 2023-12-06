МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Подросткам следует разрешить работать в выходные в период летних каникул, заявил депутат Государственной Думы Михаил Киселев. Путин подписал закон о повышении МРОТ

"Вышел с инициативой разрешить подросткам работать в выходные дни… Минтруд инициативу поддержал. Будем обсуждать законопроект на комитетах в Думе. Сразу подчеркну, речь идет о том, чтобы разрешить работать в выходные только во время школьных летних каникул, при этом сохранить продолжительность рабочего дня", — сообщил он в публикации в телеграм.

Политик напомнил, что в данный момент законодательство разрешает лицам до 18 лет работать только в творческих профессиях.

По мнению Киселева, инициатива важна, так как подростки в основном подрабатывают на культурно-массовых мероприятиях в выходные дни.

Депутат подчеркнул, что текущая система, согласно которой лица 14-15 лет работают не более четырех часов, 15-16 лет — не более пяти, а 16-18 — не более восьми часов, сохранится. Кроме того, продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет останется до 24 часов, с 16 до 18 — не более 35 часов в неделю.