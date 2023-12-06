МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах во время уроков, за исключением ситуаций, угрожающих жизни и здоровью. Володин обсудил с подписчиками инициативу запретить телефоны на уроках

Согласно закону, на уроках запрещено пользоваться телефонами, кроме экстренных случаев (без каких-либо оговорок). Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что школьники смогут использовать фитнес-браслеты. Кроме того, школы будут самостоятельно решать, каким образом проект будет реализован на практике.

Казакова также подчеркнула, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил, что родители будут на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что подобная инициатива повысит качество образования детей.