МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В Совете Федерации предложили 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года, рассказал глава конституционного комитета Андрей Клишас. Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента

В проекте постановления Совета Федерации отмечается: "Назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования".

Было отмечено, что на заседании в четверг, возможно, будет присутствовать Элла Памфилова.

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

Шесть лет назад Совфед объявил о дате выборов 15 декабря. Избирательная кампания стартует после официального опубликования этого решения в СМИ.

В 2017-м Владимир Путин объявил о выдвижении 6 декабря на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде.