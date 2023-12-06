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Совфед рассмотрит постановление о выборах президента 7 декабря
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В Совете Федерации предложили 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года, рассказал глава конституционного комитета Андрей... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , новости, россия, совфед, выборы президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В Совете Федерации предложили 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года, рассказал глава конституционного комитета Андрей Клишас.
В проекте постановления Совета Федерации отмечается: "Назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования".
Было отмечено, что на заседании в четверг, возможно, будет присутствовать Элла Памфилова.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
Шесть лет назад Совфед объявил о дате выборов 15 декабря. Избирательная кампания стартует после официального опубликования этого решения в СМИ.
В 2017-м Владимир Путин объявил о выдвижении 6 декабря на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде.