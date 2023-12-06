МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. АНО "Координационный центр доменов.RU/.РФ" обнаружил сеть вовлечения 15-17-летних подростков в создание фишинговых сайтов, хоть в рунете фишинг и блокируется максимально быстро, не все злоумышленники выявляются и привлекаются к ответственности, заявил директор организации Алексей Воробьев на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий". Мошенники нашли новый способ получать деньги

"Мы выявили целую сеть вовлечения в фишинговую деятельность подростков. Точка входа в эту активность противоправную использования доменных имен — она уже, во-первых, стала по деньгам очень низкая, во-вторых, по возрасту мы видим, что 15-16-17-летние подростки активно злоумышленниками привлекаются к созданию фишинговых сетей, и вот это пугает, потому что это происходит в результате, на наш взгляд, того, что далеко не все фишеры выявляются и привлекаются к ответственности", — сказал Воробьев.

Он отметил, что в 2023 году произошел рост фишинговых атак на российских доменах — их количество за 10 месяцев этого года выросло на 173% по сравнению с прошлым годом. По его словам, это обусловлено в том числе и госфишингом — подделкой сайтов госорганов.

"Время реагирования еще более сократилось, и сегодня в российском рунете, в российском сегменте интернета у нас действительно механизм саморегулирования позволяет блокировать фишинг максимально быстро по сравнению со всеми другими национальными доменными зонами мира", — добавил Воробьев.