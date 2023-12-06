МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ученые из проекта Global Tipping Points сообщили, что если глобальная температура повысится на 1,5-2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, то в ближайшие годы возможны пять климатических поворотных моментов с необратимыми последствиями, пишет The Guardian. Швеция и Дания обеспокоены влиянием утечек на "Северных потоках" на климат

По данным исследователей, катастрофы могут привести к разрушению экосистем, массовой миграции населения и финансово-политическому коллапсу. Ученые отметили, что эти события, по их прогнозам, будут беспрецедентными по своим масштабам и могут произойти до 2030 года.

Среди этих катастроф: разрушение ледяных щитов в Гренландии и Западной Антарктиде, таяние вечной мерзлоты, исчезновение коралловых рифов и мангровых зарослей, а также нарушение циркуляции воздуха в Северной Атлантике.

"Риски, связанные с крупномасштабными климатическими событиями, такими как нестабильность ледяного покрова и гибель экосистем тропических лесов, переходят в категорию высокого риска при температуре от 1,5 до 2,5°C и в категорию очень высокого риска при температуре от 2,5 до 4°C", — сказано в публикации.

Исследователи также предсказали высокий риск возникновения трех дополнительных катастроф в период с 2030 по 2040 год, обусловленных эффектом домино.