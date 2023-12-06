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Пиратский сериал "Слово пацана" лишил чувашского подростка накоплений
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Мошенники использовали популярный сериал "Слово пацана", чтобы выманить деньги у подростка из Чувашии, сообщили в полиции республики. "Шестнадцатилетний учащийся одного из... ПРАЙМ, 06.12.2023
право, общество , новости, россия, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — ПРАЙМ. Мошенники использовали популярный сериал "Слово пацана", чтобы выманить деньги у подростка из Чувашии, сообщили в полиции республики.
"Шестнадцатилетний учащийся одного из техникумов Чебоксар увидел в мессенджере объявление, где предлагалось посмотреть все серии популярного молодежного сериала бесплатно и в хорошем качестве. Благодаря вредоносной программе мошенники получили доступ к карте подростка и похитили со счета 4,5 тысячи рублей", — сообщила республиканская полиция.
Как уточнили в правоохранительных органах, подросток лишился денег, желая посмотреть сериал "Слово пацана". Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки.