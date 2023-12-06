МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"В деревне Супонево обнаружено, предположительно, тело Ильи Кивы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 