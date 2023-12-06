2023-12-06T18:18:38+03:00
2023-12-06T18:18:38+03:00
2023-12-06T18:18:38+03:00
2023
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Тело, предположительно, экс-депутата Рады Кивы найдено в Подмосковье
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Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области, рассказал РИА Новости... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , новости, россия, украина, подмосковье, верховная рада
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В деревне Супонево обнаружено, предположительно, тело Ильи Кивы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.