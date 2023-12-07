МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Выборы президента России пройдут 17 марта следующего года, следует из постановления Совета Федерации. Совфед рассмотрит постановление о выборах президента 7 декабря

Предвыборная кампания стартовала, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что предстоит важнейшее политическое событие, которое во многом "будет определять будущий вектор развития России".

По ее словам, сейчас главное — гарантировать внутреннюю легитимность выборов, доверие людей к процедуре. "Именно это имеет для нас значение, а не заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны", — сказала Матвиенко.

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.