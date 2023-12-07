2023-12-07T10:20:00+03:00
2023-12-07T11:11:10+03:00
2023-12-07T10:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231207/842487006.html
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выборы президента России пройдут 17 марта следующего года, следует из постановления Совета Федерации. Предвыборная кампания стартовала, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , экономика, новости, россия, совет федерации, выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001861.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001861.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001860.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001860.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001848.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001848.jpg
https://1prime.ru/society/20231206/842474034.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Выборы президента России пройдут 17 марта следующего года, следует из постановления Совета Федерации.
Предвыборная кампания стартовала, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что предстоит важнейшее политическое событие, которое во многом "будет определять будущий вектор развития России".
По ее словам, сейчас главное — гарантировать внутреннюю легитимность выборов, доверие людей к процедуре. "Именно это имеет для нас значение, а не заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны", — сказала Матвиенко.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.