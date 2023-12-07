МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Производство США снарядов на территории Украины может быть попыткой уравновесить провал в Сенате, который заблокировал принятие проекта о помощи Украине, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Эксперт раскрыл последствия блокировки проекта о помощи Киеву в США

"Сегодня утром меня просили прокомментировать, пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК и т.д. Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате", — сказала она в эфире "Соловьев Live".

Ранее поступила информация, что Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.