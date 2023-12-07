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Захарова прокомментировала планы США производить снаряды на Украине
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Производство США снарядов на территории Украины может быть попыткой уравновесить провал в Сенате, который заблокировал принятие проекта о помощи Украине, считает официальный... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, сша, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Производство США снарядов на территории Украины может быть попыткой уравновесить провал в Сенате, который заблокировал принятие проекта о помощи Украине, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Сегодня утром меня просили прокомментировать, пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК и т.д. Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате", — сказала она в эфире "Соловьев Live".
Ранее поступила информация, что Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине.
Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.