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Нарышкин призвал очнуться от "либерального" дурмана 90-х
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Россия должна проснуться от "либерального" дурмана 90-х и вернуться к своему историческому пути, заявил руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Убежден, что... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, россия, сергей нарышкин, свр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия должна проснуться от "либерального" дурмана 90-х и вернуться к своему историческому пути, заявил руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального "дурмана" 1990-х годов и вернуться к истокам. У нас свой путь. Россия — самобытная страна-цивилизация с тысячелетней историей, которую нельзя забывать и уж тем более предавать", — отметил директор СВР.
По словам Нарышкина, лидеры и народы большинства государств уже осознали двуличность Запада и перестали верить его обещаниям и ложным заявлениям.
Нарышкин подчеркнул, что памятник, установленный на территории штаб-квартиры СВР памятник Феликсу Дзержинскому, отсылает к целеустремленности, бескорыстии, а также чествует героя, остававшегося преданным идее построения нового и справедливого мира.