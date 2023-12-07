МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия должна проснуться от "либерального" дурмана 90-х и вернуться к своему историческому пути, заявил руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин

Нарышкин отметил значение БРИКС для многополярного мира

"Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального "дурмана" 1990-х годов и вернуться к истокам. У нас свой путь. Россия — самобытная страна-цивилизация с тысячелетней историей, которую нельзя забывать и уж тем более предавать", — отметил директор СВР.

По словам Нарышкина, лидеры и народы большинства государств уже осознали двуличность Запада и перестали верить его обещаниям и ложным заявлениям. 

Нарышкин подчеркнул, что памятник, установленный на территории штаб-квартиры СВР памятник Феликсу Дзержинскому, отсылает к целеустремленности, бескорыстии, а также чествует героя, остававшегося преданным идее построения нового и справедливого мира.