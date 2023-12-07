МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия должна проснуться от "либерального" дурмана 90-х и вернуться к своему историческому пути, заявил руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Нарышкин отметил значение БРИКС для многополярного мира

"Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального "дурмана" 1990-х годов и вернуться к истокам. У нас свой путь. Россия — самобытная страна-цивилизация с тысячелетней историей, которую нельзя забывать и уж тем более предавать", — отметил директор СВР.

По словам Нарышкина, лидеры и народы большинства государств уже осознали двуличность Запада и перестали верить его обещаниям и ложным заявлениям.

Нарышкин подчеркнул, что памятник, установленный на территории штаб-квартиры СВР памятник Феликсу Дзержинскому, отсылает к целеустремленности, бескорыстии, а также чествует героя, остававшегося преданным идее построения нового и справедливого мира.