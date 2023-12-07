МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали, задержала исполнителя, установила куратора, следует из сообщения службы. Генерал ФСБ назвал возможные пути развития войны Израиля с ХАМАС

Подрывы железнодорожных составов с нефтепродуктами, которые шли по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри", произошли 29 и 30 ноября 2023 года.

"Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры", — рассказали в ФСБ.

Задержанный, гражданин Белоруссии 1971 года рождения, признался, что получил задание от соотечественника, который живет в Литве и действует под контролем украинских спецслужб. Он рассказал, что забрал восемь взрывных устройств из тайника, привез в Бурятию на автомобиле, затем заложил на цистернах.

ФСБ добавила, что проверит, причастен или задержанный к другим диверсиям и терактам.