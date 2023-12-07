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https://1prime.ru/society/20231207/842492507.html
ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали
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ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали, задержала исполнителя, установила куратора, следует из сообщения службы. Подрывы железнодорожных составов с нефтепродуктами,... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, теракт, фсб, бам
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали, задержала исполнителя, установила куратора, следует из сообщения службы.
Подрывы железнодорожных составов с нефтепродуктами, которые шли по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри", произошли 29 и 30 ноября 2023 года.
"Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры", — рассказали в ФСБ.
Задержанный, гражданин Белоруссии 1971 года рождения, признался, что получил задание от соотечественника, который живет в Литве и действует под контролем украинских спецслужб. Он рассказал, что забрал восемь взрывных устройств из тайника, привез в Бурятию на автомобиле, затем заложил на цистернах.
ФСБ добавила, что проверит, причастен или задержанный к другим диверсиям и терактам.