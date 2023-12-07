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Госдума отклонила проект о переходе на летнее время
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Государственная Дума в рамках планарного заседания отклонила законопроект о переходе на летнее время. Ранее автор проекта депутат от фракции "КПРФ" Михаил Матвеев заявлял, что... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, россия, госдума, время
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума в рамках планарного заседания отклонила законопроект о переходе на летнее время.
Ранее автор проекта депутат от фракции "КПРФ" Михаил Матвеев заявлял, что вопреки отрицательному отзыву со стороны правительства, профильный комитет Государственной Думы рассмотрит его отдельно, однако он также его отклонил.
Законопроект о возврате перехода на летнее время был внесён в Думу в июне, он предусматривает перевод часов на один час вперед с марта по октябрь.
При этом глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заметил, что в данном случае нет необходимости принимать федеральный закон.