МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума в рамках планарного заседания отклонила законопроект о переходе на летнее время. Комитет Госдумы рассмотрит проект о переходе на летнее время

Ранее автор проекта депутат от фракции "КПРФ" Михаил Матвеев заявлял, что вопреки отрицательному отзыву со стороны правительства, профильный комитет Государственной Думы рассмотрит его отдельно, однако он также его отклонил.

Законопроект о возврате перехода на летнее время был внесён в Думу в июне, он предусматривает перевод часов на один час вперед с марта по октябрь.

При этом глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заметил, что в данном случае нет необходимости принимать федеральный закон.