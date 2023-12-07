МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Украина ввела санкции против 185 физических лиц, из которых, по данным украинских властей, большинство имеет российское гражданство, а также в отношении 181-й компании из России и других государств, соответствующий указ появился в четверг на сайте Владимира Зеленского. Украина манипулирует Европой с помощью "черного списка", пишут СМИ

"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года "о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что санкционные списки будут переданы в компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с требованием ввести аналогичные ограничительные меры.

Из опубликованных в дополнении к указу списков следует, что под санкции попали граждане РФ, а также Узбекистана, Канады, Молдавии и Германии.

Санкции, в частности, введены против "Электростальского химико-механического завода имени Н.Д.Зелинского", "Тамбовмаша", "Ковровского электромеханического завода", завод электроагрегатного машиностроения "СЭПО-ЗЭМ", "Промышленно-инвестиционной компании производителей бронированных автомобилей" и других. Также ограничения введены против "Центра социальных технологий (ЦСТ)" (Казахстан), компании NVS Technologies AG (Швейцария), промышленного технологического холдинга Gavary Group Barcelona SL по производству полимерной продукции (Испания, Ирландия), а также против корпорации Poly Technologies (Пекин), завода Streit Group (ОАЭ), завода по производству электроники "Фотон" (Узбекистан), фирмы Softteh (Латвия), завода "Топаз" (Молдавия), компании Sarmad Electronic Sepahan Co (Иран).

Санкции введены сроком на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.