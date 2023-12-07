МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что не хочет возвращаться на родину, пока суд не очистит ее репутацию. Пенсионер устроил протестную акцию в парламенте Австрии

"В Австрии звучат призывы лишить меня гражданства из-за того, что сейчас я работаю в университете в России. Меня обвиняют в коррупции, в государственной измене, в тридцати годах работы на КГБ, судя по Википедии. Вся эта грязь и клевета разрушают жизнь. Я не хочу возвращаться в Австрию до тех пор, пока множество судебных дел не очистят мою репутацию", — заявила она в интервью британскому телеканалу Би-би-си.

Кнайсль добавила, что не может понять эти обвинения, и назвала их "просто грязными фантазиями".

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что удивлена радушию и дружелюбию россиян, они всегда готовы помочь, в отличие от жителей Германии и Австрии.

Карин Кнайсль, возглавлявшая МИД Австрии в 2017-2019 годах, в настоящее время руководит Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.