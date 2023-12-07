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Экс-глава МИД Австрии заявила, что хочет остаться в России
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что не хочет возвращаться на родину, пока суд не очистит ее репутацию. "В Австрии звучат призывы лишить меня гражданства из-за... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, австрия, россия, мид, суд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что не хочет возвращаться на родину, пока суд не очистит ее репутацию.
"В Австрии звучат призывы лишить меня гражданства из-за того, что сейчас я работаю в университете в России. Меня обвиняют в коррупции, в государственной измене, в тридцати годах работы на КГБ, судя по Википедии. Вся эта грязь и клевета разрушают жизнь. Я не хочу возвращаться в Австрию до тех пор, пока множество судебных дел не очистят мою репутацию", — заявила она в интервью британскому телеканалу Би-би-си.
Кнайсль добавила, что не может понять эти обвинения, и назвала их "просто грязными фантазиями".
Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что удивлена радушию и дружелюбию россиян, они всегда готовы помочь, в отличие от жителей Германии и Австрии.
Карин Кнайсль, возглавлявшая МИД Австрии в 2017-2019 годах, в настоящее время руководит Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.