МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину может захотеться большего, если Запад проиграет на Украине. Такое мнение высказал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. В Белом доме хотят навязать России переговоры на условиях Украины

"Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности, это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы его сейчас не остановим, то он вернется за добавкой", — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на НАТО. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя его слова, подчеркивал, что США потеряли связь с реальностью. Российский дипломат призывал Белый дом одуматься и перестать сеять хаос в мире, пытаясь уберечь свою гегемонию.

Президент России Владимир путин подчеркивал, что Москва не желает прямого столкновения с альянсом, однако готова к нему, если "кто-то пожелает".