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Кэмерон предупредил США о последствиях победы России на Украине
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Президенту России Владимиру Путину может захотеться большего, если Запад проиграет на Украине. Такое мнение высказал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. "Мой... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , экономика, новости, россия, владимир путин, великобритания, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину может захотеться большего, если Запад проиграет на Украине. Такое мнение высказал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.
"Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности, это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы его сейчас не остановим, то он вернется за добавкой", — сказал он.
Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на НАТО. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя его слова, подчеркивал, что США потеряли связь с реальностью. Российский дипломат призывал Белый дом одуматься и перестать сеять хаос в мире, пытаясь уберечь свою гегемонию.
Президент России Владимир путин подчеркивал, что Москва не желает прямого столкновения с альянсом, однако готова к нему, если "кто-то пожелает".