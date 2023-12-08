2023-12-08T09:29:22+03:00
2023-12-08T09:29:22+03:00
2023-12-08T09:29:22+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231208/842503068.html
СМИ сообщили о появлении видео звезд Голливуда о наркомании Зеленского
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"Пророссийсские тролли" выложили видеоролики с обращениями известных американских актеров к Владимиру Зеленскому, пишут Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на Центр... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , новости, сша, владимир зеленский, наркомания зеленского
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Пророссийсские тролли" выложили видеоролики с обращениями известных американских актеров к Владимиру Зеленскому, пишут Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на Центр анализа угроз Microsoft.
Отмечается, что видеообращения были записаны при помощи сервиса для платных поздравлений Cameo, в частности, есть записи с Элайджей Вудом ("Властелин Колец"), Дином Норрисом ("Во все тяжкие"), Майком Тайсоном, Присциллой Пресли (вдова Элвиса Пресли), Джоном Макгинли ("Клиника"), Кейт Флэннери ("Офис") и Шаво Одаджяном (басист System of a Down).
По данным СМИ, стоимость видеопоздравления от Вуда на Cameo составляет от 340 долларов. На видеозаписи актер обещает поддержку "Владимиру", призывает его заняться лечением и заканчивает речь словами: "Надеюсь, ты получишь необходимую помощь". Представитель Вуда рассказал СМИ, что актер действительно записал обращение на Cameo, но оно не было адресовано Зеленскому и не имело отношения к "России, Украине или войне".
Сообщается, что видеозаписи с актерами с июля появились в Telegram и во "ВКонтакте".