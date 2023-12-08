МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Пророссийсские тролли" выложили видеоролики с обращениями известных американских актеров к Владимиру Зеленскому, пишут Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на Центр анализа угроз Microsoft. Круг сужается. СМИ назвали еще одного влиятельного врага Зеленского

Отмечается, что видеообращения были записаны при помощи сервиса для платных поздравлений Cameo, в частности, есть записи с Элайджей Вудом ("Властелин Колец"), Дином Норрисом ("Во все тяжкие"), Майком Тайсоном, Присциллой Пресли (вдова Элвиса Пресли), Джоном Макгинли ("Клиника"), Кейт Флэннери ("Офис") и Шаво Одаджяном (басист System of a Down).

По данным СМИ, стоимость видеопоздравления от Вуда на Cameo составляет от 340 долларов. На видеозаписи актер обещает поддержку "Владимиру", призывает его заняться лечением и заканчивает речь словами: "Надеюсь, ты получишь необходимую помощь". Представитель Вуда рассказал СМИ, что актер действительно записал обращение на Cameo, но оно не было адресовано Зеленскому и не имело отношения к "России, Украине или войне".

Сообщается, что видеозаписи с актерами с июля появились в Telegram и во "ВКонтакте".