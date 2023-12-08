МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Москве программы компенсационных выплат для самостоятельной закупки льготных лекарств станут постоянными с 2024 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве

"Программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств с 2024 года станут постоянными. Речь идёт о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью лекарств, а также в ряде случаев для больных диабетом и муковисцидозом", — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что выплата компенсаций является удобным способом обеспечения лекарствами, который позволяет соблюдать непрерывность и своевременность лечения.

В течение 11 месяцев 2023 года уже более десяти тысяч жителей Москвы получили более одного миллиарда рублей на покупку необходимых лекарств.