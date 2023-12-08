2023-12-08T10:41:27+03:00
2023-12-08T10:41:27+03:00
2023-12-08T10:41:27+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231208/842503605.html
Собянин рассказал о будущем программ выплат на покупку льготных лекарств
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В Москве программы компенсационных выплат для самостоятельной закупки льготных лекарств станут постоянными с 2024 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Программы... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , экономика, новости, россия, москва, сергей собянин, лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Москве программы компенсационных выплат для самостоятельной закупки льготных лекарств станут постоянными с 2024 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств с 2024 года станут постоянными. Речь идёт о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью лекарств, а также в ряде случаев для больных диабетом и муковисцидозом", — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что выплата компенсаций является удобным способом обеспечения лекарствами, который позволяет соблюдать непрерывность и своевременность лечения.
В течение 11 месяцев 2023 года уже более десяти тысяч жителей Москвы получили более одного миллиарда рублей на покупку необходимых лекарств.