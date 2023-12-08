МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Предъявленные сыну президента США Джо Байдена Хантеру обвинения не станут причиной нового "Уотергейта", подобные скандалы стали уже привычными, но возможное начало процедуры импичмента может стать частью предвыборной борьбы, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик. Медведев объяснил, почему администрация Байдена требует деньги на Украину

"Вполне возможно, что процедура импичмента будет запущена в ближайшее время, с началом президентской кампании. Но что касается рисков, то в нижней палате, где у республиканцев большинство, инициативу могут протащить, но все застопорится на уровне сената, где большинство уже у демократов", — заявил он агентству РИА Новости.

По его мнению, как и в случае с Биллом Клинтоном, процедура импичмента станет элементом предвыборной борьбы.

"Но вероятность отставки Байдена через импичмент крайне мала, и ситуация с его сыном не создаст такого силового резонанса, как было в случае с Ричардом Никсоном во время Уотергейта. Общественность уже привыкла к подобным скандалам", — заявил Сокольщик и отметил, что происходящее сейчас с Хантером Байденом повышает вероятность победы республиканцев. И речь не только о скандале с сыном Байдена, но и ухудшение внешнеполитической обстановки, в том числе на Украине и Ближнем Востоке, а также ухудшение внутриполитической ситуации в США, считает он.

Сыну президента США были предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год.

Уотергейтский скандал — политический скандал в США в 70-х годах прошлого века, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона. "Уотергейт" считается одним из самых серьезных политических кризисов мирного времени в истории США.