МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси прошли насыщенно, обсуждались различные вопросы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия и Иран активно сотрудничают во всех сферах экономики, отметил Путин

Ранее 7 декабря российский лидер провел встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Пресс-секретарь президента отметил, что встреча началась с приветственных заявлений, а также последующего обмена мнениями по палестино-израильскому конфликту, двусторонним отношениям и другим международным делам. Переговоры продолжались в расширенном составе более двух часов.

"Больше двух часов проходил весьма предметный разговор, и министры докладывали по своим направлениям, причем предметно говорили, где, какие есть проблемы, какие пути решения, что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейшее развитие, сотрудничество, поэтому очень очень насыщенные переговоры состоялись", — отметил Песков.

Кроме того, президенты обсудили тему сотрудничества в рамках ОПЕК+, в том числе принятые решения и вопрос о присоединении других членов ОПЕК+ к шагам по сокращению добычи нефти, заключил Песков.