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Президентская кампания станет объектом внешних нападок, заявил Песков
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Российская электоральная кампания станет объектом внешних нападок, но в стране уже умеют от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимиру Путина, комментируя... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , новости, россия, дмитрий песков, выборы президента рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российская электоральная кампания станет объектом внешних нападок, но в стране уже умеют от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимиру Путина, комментируя назначение выборов главы государства на 17 марта.
"Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок", — заявил Песков в интервью "Известиям".
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
Шесть лет назад Совфед объявил о дате выборов 15 декабря. Избирательная кампания стартует после официального опубликования этого решения в СМИ.
В 2017-м Владимир Путин объявил о выдвижении 6 декабря на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде.