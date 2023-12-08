МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российская электоральная кампания станет объектом внешних нападок, но в стране уже умеют от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимиру Путина, комментируя назначение выборов главы государства на 17 марта. Политологи оценили уровень поддержки Путина на предстоящих выборах

"Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок", — заявил Песков в интервью "Известиям".

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

Шесть лет назад Совфед объявил о дате выборов 15 декабря. Избирательная кампания стартует после официального опубликования этого решения в СМИ.

В 2017-м Владимир Путин объявил о выдвижении 6 декабря на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде.