МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российская электоральная кампания станет объектом внешних нападок, но в стране уже умеют от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимиру Путина, комментируя назначение выборов главы государства на 17 марта.

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"Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок", — заявил Песков в интервью "Известиям".

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

Шесть лет назад Совфед объявил о дате выборов 15 декабря. Избирательная кампания стартует после официального опубликования этого решения в СМИ.

В 2017-м Владимир Путин объявил о выдвижении 6 декабря на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде.