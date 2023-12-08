ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — ПРАЙМ. Власти Финляндии рассматривают два варианта развития ситуации с КПП на границе с Россией, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Раскрыто, с чем столкнулась Финляндия без туристов из России

По данным издания, решение будет принято 12 декабря.

"Правительство рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, второй вариант — оставить границу закрытой.

По данным правительственных источников, на данный момент кажется, что нет оснований для сохранения закрытой границы с точки зрения национальной безопасности, поскольку на границе и вблизи нее было довольно мирно, отмечается в сообщении.

Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через российскую границу закрыло с 30 ноября по 13 декабря все автомобильные пропускные пункты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.