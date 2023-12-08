Власти Финляндии могут открыть один КПП на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — ПРАЙМ. Власти Финляндии рассматривают два варианта развития ситуации с КПП на границе с Россией, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
По данным издания, решение будет принято 12 декабря.
"Правительство рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на следующей неделе", — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, второй вариант — оставить границу закрытой.
По данным правительственных источников, на данный момент кажется, что нет оснований для сохранения закрытой границы с точки зрения национальной безопасности, поскольку на границе и вблизи нее было довольно мирно, отмечается в сообщении.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через российскую границу закрыло с 30 ноября по 13 декабря все автомобильные пропускные пункты.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://1prime.ru/society/20231208/842514145.html