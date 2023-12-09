МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Более половины американцев высказали мнение, что политика президента США Джо Байдена принесла им вред, следует из результатов опроса, проведенного изданием Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден выступает с ежегодным посланием

Байден рекордно истощил стратегический запас нефти США, передает Fox News

По данным исследования, 53% респондентов считают, что политическая программа Байдена принесла им вред и лишь 23% отметили, что она помогла им лично. При этом "около половины" опрошенных американцев указали, что политика экс-президента США Дональда Трампа помогла им лично, а 37% — что навредила.

Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря среди 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

Президентские выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.