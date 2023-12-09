МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Более половины американцев высказали мнение, что политика президента США Джо Байдена принесла им вред, следует из результатов опроса, проведенного изданием Wall Street Journal. Байден рекордно истощил стратегический запас нефти США, передает Fox News

По данным исследования, 53% респондентов считают, что политическая программа Байдена принесла им вред и лишь 23% отметили, что она помогла им лично. При этом "около половины" опрошенных американцев указали, что политика экс-президента США Дональда Трампа помогла им лично, а 37% — что навредила.

Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря среди 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

Президентские выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.