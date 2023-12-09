КИШИНЕВ, 9 дек — ПРАЙМ. Молдавские города и села, в которых на местных выборах победила оппозиция, не получат допфинансирование, заявила в субботу в ходе выступления на форуме мэров в Кишиневе президент Молдавии Майя Санду. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обвинила власти республики во лжи

В Молдавии в ноябре состоялись выборы в местные органы власти. В результате, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 32,8% мест в районных советах страны, ПСРМ — 23,5%, Европейская социал-демократическая партия — 8,1%, Партия развития и объединения Молдовы — 5,2%, Партия коммунистов — 4,3%, "Наша партия" — 4%. При этом ПДС получила наибольшее число голосов в местных советах в 19 районах из 35, чего не хватит для формирования там правящего большинства и что приведет к созданию коалиций, а партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.

"Вы думаете, что Евросоюз должен давать вам деньги, если вы не поддерживаете ЕС? Деньги из государственного бюджета будут распределены по принципу справедливости. Деньги, поступающие из Евросоюза, от налогоплательщиков из стран ЕС, пойдут тем населенным пунктам, где местные власти поддерживают наш курс на евроинтеграцию", — сказала Санду, отвечая на вопрос одного из участников форума, который попросил развеять слухи, что дополнительное финансирование из ЕС получат только те регионы, где победу на выборах одержали представители ПДС.

По ее мнению, граждане Молдавии, не разделяющие проевропейские взгляды, выступают против развития республики. "Когда кто-то выступает против нашего пути, он на самом деле выступает против денег, которые идут на развитие Молдавии, против свобод и демократии. Молдавии стояла и даже начала развиваться только благодаря поддержке наших зарубежных партнеров", — заявила Санду.

Ранее она неоднократно заявляла, что средства от внешнего финансирования будут выделяться только тем населенным пунктам, где будут избраны "проевропейские" мэры.