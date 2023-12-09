АНКАРА, 9 дек — ПРАЙМ. Справедливый мир невозможен с США, заявил в ходе выступления в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Ящик пандоры" открыт, заявил Эрдоган

Ранее США наложили вето на проект резолюции, который предусматривает немедленное гуманитарное прекращение огня в секторе Газа. Британия при голосовании воздержалась, остальные 13 членов Совбеза ООН проголосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

"За отказ (прекращение огня — ред.) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что у Анакры больше не осталось надежд на Совбез ООН.

"Мы потеряли надежду. "Благодаря" вето США решение о прекращении огня (в Газе — ред.) не было принято. То, что мир больше, чем пяти (пяти постоянных членов Совбеза ООН — ред.), стало очевидным еще раз. Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы", — подчеркнул турецкий лидер.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.