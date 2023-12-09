МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Сервис доставки еды "Яндекс.Еда" создал собственный гид по ресторанам Москвы, в который вошло 50 заведений, рассказали в сервисе. "Яндекс" начнет сдавать роботов-доставщиков в аренду бизнесу

"Яндекс.Еда" представила первый технологичный ресторанный гид — "Ultima Guide Яндекс.Еда". При создании путеводителя по ресторанам использовалась нейросеть", — рассказали в сервисе.

Уточняется, что нейросеть проанализировала свыше 30 тысяч заведений и систематизировала информацию в "Яндекс Картах" — и выбрала более 300 заведений. После этого около 70 экспертов ресторанной индустрии отобрали лучшие. В итоге в гид вошло 50 ресторанов Москвы, получившие наиболее высокие оценки пользователей и экспертов.

"Так, в гиде можно найти небольшие заведения, которые заслуживают внимания более широкой аудитории", — добавили в сервисе.

Там отметили, что в них представлены самые разные кухни — японская, индийская, турецкая. Кроме того, в гид попали и широко известные рестораны. В "Яндекс.Еде" подчеркнули, что пока в гид отобраны только столичные рестораны, но в будущем он появится и в других регионах.

Четырнадцатого октября 2021 года впервые 69 ресторанов столицы были включены в рейтинг Гида Michelin, девять из них получили звезды. А в марте 2022 года путеводитель Michelin заморозил свои проекты в России.