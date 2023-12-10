МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, утверждает итальянское издание Antidiplomatico. Захарова высмеяла просьбу супруги Зеленского к Западу

"Самым безопасным вариантом для него (президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака", — говорится в публикации.

Как поясняют авторы статьи, выдвижение Ермака "обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула".

Все как один другие кандидаты на пост президента Украины, говорится в материале, представляют угрозу как для политической карьеры, так и непосредственно для жизни нынешнего главы страны Зеленского.

В то же время в авторы статьи указывают, что отношение граждан Украины к Ермаку становится одним из важнейших факторов. При этом, согласно данным июльского опроса социологической службы Центра Разумкова, лишь 37,8% опрошенных заявили, что склонны доверять главе президентской администрации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский Украинский заявил, что считает проведение президентских выборов на Украине неуместным, а сами выборы — "неактуальными". Вместе с тем на Украине, как отметило украинское издание "Страна", усиливаются противоречия между политическим и военным руководством, а кроме того, в политических кругах распространяется информация, что главком ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Владимиру Зеленскому и может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.