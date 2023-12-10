МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Болгария — самая несчастная среди стран Евросоюза, самая счастливая — Австрия, — на это указывают результаты исследования, проведенного агентством Евростат, сообщает британское издание The Independent. Так плохо не было давно: Европа, пообещавшая России крах, уходит в рецессию

Как объясняется в публикации, Евростат делал выводы на основе исследования, в ходе которого жителям стран Европейского союза предлагалось оценить общее удовлетворение жизнью по десятибалльной шкале.

Жители Болгарии, как передает The Independent, оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов.

Примечательно, что недалеко от болгар ушли и граждане Германии, которые, к удивлению многих наблюдателей, оценили свое довольство жизнью на 6,5 баллов. Издание отмечает, что значительная часть опрошенных немцев жаловались на тревогу и апатию.

Самые же счастливые люди Евросоюза, если верить данным исследования Евростата, проживают в Австрии. А близкие к австрийцам оценки удовлетворенности жизнью продемонстрировали жители Румынии, Польше и Финляндии.

Как свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", российские граждане считают, что самые счастливые граждане страны проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Предполагается, что счастливыми жителей страны делает благополучие близких и удовлетворенность жизнью.