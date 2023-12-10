МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Поддержка Соединенными Штатами претензий Украины на Крым обернется Третьей мировой войной, утверждает в статье для журнала American Сonservative

корреспондент Брэдли Девлин. Разведчик ВС США раскритиковал Байдена из-за сигнала Путину

Он прокомментировал дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии, которые прошли в среду. Кандидат Вивек Рамасвами предположил, что бывший полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли не способна назвать три области на востоке Украины, ради которых она и Джо Байден хотят направить американские войска в помощь Украине.

Девлин в этой связи пишет: "В итоге она сказала: "Донецк, Луганск, Крым". Это неверный ответ. <…>. Единственный повод включать сюда Крым — это желание втянуть США в Третью мировую войну".

При этом журналист высказал мнение, что внешняя политика — одно из слабых мест бывшего полпреда в ООН Никки Хейли в рамках президентской гонки.

Выборы президента в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Как показывают соцопросы, экс-президент Дональд Трамп является явным фаворитом праймериз Республиканской партии, который, по ожиданиям, будет соревноваться с действующим главой государства Джо Байденом. Опросы показывают, что Трамп имеет высокие шансы на победу.