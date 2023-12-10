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Путин пообещал посетить новые регионы
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Президент России Владимир Путин пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно приехать в новые регионы страны. В ходе приуроченной к Дню Героев Отечества церемонии награждения,... ПРАЙМ, 10.12.2023
общество , регионы, экономика, новости, россия, новые регионы рф, владимир путин, визит путина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно приехать в новые регионы страны.
В ходе приуроченной к Дню Героев Отечества церемонии награждения, прошедшей 8 декабря, Жога предложил главе государства посетить новые территории, когда там "станет немножко потише".
"Обязательно, а как же!" — ответил российский лидер, кадры были опубликованы в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина