МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно приехать в новые регионы страны. Герои России развеяли миф о Западе, заявил Путин

В ходе приуроченной к Дню Героев Отечества церемонии награждения, прошедшей 8 декабря, Жога предложил главе государства посетить новые территории, когда там "станет немножко потише".

"Обязательно, а как же!" — ответил российский лидер, кадры были опубликованы в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина