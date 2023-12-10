МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Запад пытается раздавить Россию, но у них это никогда не получится, заявил в ходе общения с Героями России в Кремле президент РФ Владимир Путин. Герои России развеяли миф о Западе, заявил Путин

Путин напомнил, что поначалу Москва не вмешивалась в происходящее на Украине и думала, что это "само как-то успокоится".

"Нет. Потом вынуждены были начать людям помогать", — сказал российский лидер (кадры с мероприятия были опубликованы в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина).

Он также раскрыл цель подписания Западом Минских соглашений.

"Заключили эти Минские соглашения. Тоже сказали: "мы готовы их выполнять". Стремились к этому. Хрена с два. Публично же сказали опять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции сказали: "а мы не думали выполнять, подписали только для того, чтоб Украину подготовить к боевым действиям". Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда", — заявил Путин.