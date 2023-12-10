МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Борис Джонсон может вновь стать премьер-министром Британии благодаря плану группы депутатов-консерваторов, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на членов парламента от правящей партии тори. В Британии назвали план бюджета на десять лет "неподъемным"

Отмечается, что члены тори, настроенные против нынешнего премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать его положение из-за снятия Суэллы Браверман с должности главы МВД страны и ухода в отставку замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика после разногласий в вопросах иммиграционной политики.

"Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, вынашиваемых членами парламента от партии тори — рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем", — сообщает газета.

Тори хотят изменить ход голосования в Палате общин, в то время как Даунинг-стрит готовится к новым отставкам членов кабмина. Один из сторонников плана рассказал, что его целью является "разгромить" правительство Сунака и сделать лидером того, кто мог бы сократить разрыв с лейбористами.

По данным издания, многие тори полагают, что только возвращение экс-премьера спасет их партию от разгрома на выборах. Консерваторы обеспокоены снижающимися рейтингами и ростом популярности популистской партии Найджела Фараджа "Реформировать Соединенное королевство", преемницы партии Brexit, отмечает издание. Глобальное потепление дорого обходится британцам, пишет СМИ

Daily Mail отмечает, что на Даунинг-стрит считают, что Сунак будет представлять тори на следующих выборах.

Представитель Джонсона отверг наличие планов объединиться с Фараджем. Источник, близкий к Фараджу, сообщил, что любые договоренности между двумя политиками закончатся плачевно.

Ранее консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies провела опрос, по результатам которого правящая консервативная партия Великобритании отстает от оппозиционной партии лейбористов на 19% в рейтинге.

Результаты лейбористов не изменились по сравнению с предыдущим опросом, консерваторы отстали еще на три пункта. Поддержка консервативной партии упала до самого низкого уровня опросов с марта после увольнения главы МВД Суэллы Браверман, перестановок в кабинете министров и принятия решения по плану депортации мигрантов в Руанду. Такой результат (24%) для консерваторов — самый низкий показатель с момента, как Сунак стал премьером.

Ранее сообщалось, что Сунак рассматривает возможность отмены ключевого закона о правах человека, чтобы помочь реализовать план по отправке просителей убежища в Руанду. Затруднения правительства в осуществлении миграционной политики и отправке беженцев в Руанду возникли после недавнего решения Верховного суда Великобритании, который признал подобную депортацию незаконной. Сунак провел перестановки в кабмине, уволив главу МВД Суэллу Браверман, которая выступала в том числе за ужесточение миграционной политики страны.