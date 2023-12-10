ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. Вашингтон против прекращения огня в секторе Газа, так как без победы над правящим там движением ХАМАС оно лишь "увековечит" нынешние проблемы, заявил в интервью телеканалу ABC госсекретарь Энтони Блинкен. ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС

Ранее США применили право вето, чтобы заблокировать принятие Совбезом ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в анклаве.

"Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему", — сказал он и напомнил, что Вашингтон выступает за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи, а также заявил, что войну можно было бы остановить "уже завтра", если бы ХАМАС капитулировал.