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https://1prime.ru/society/20231210/842519469.html
Блинкен объяснил, почему США против прекращения огня в секторе Газа
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Вашингтон против прекращения огня в секторе Газа, так как без победы над правящим там движением ХАМАС оно лишь "увековечит" нынешние проблемы, заявил в интервью телеканалу ABC... ПРАЙМ, 10.12.2023
общество , новости, сша, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. Вашингтон против прекращения огня в секторе Газа, так как без победы над правящим там движением ХАМАС оно лишь "увековечит" нынешние проблемы, заявил в интервью телеканалу ABC госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее США применили право вето, чтобы заблокировать принятие Совбезом ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в анклаве.
"Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему", — сказал он и напомнил, что Вашингтон выступает за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи, а также заявил, что войну можно было бы остановить "уже завтра", если бы ХАМАС капитулировал.