МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза обсудят в понедельник в Брюсселе ситуацию на Украине и новый пакет санкций против России, а также обострение ближневосточного конфликта и прием новых членов в сообщество. Главы МИД G7 назвали срок заморозки российских активов

При обсуждении ситуации вокруг Украины к министрам присоединится украинский глава МИД Дмитрий Кулеба. Как заявил журналистам в Брюсселе накануне встречи высокопоставленный европейский представитель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в частности, попытается поднять тему заблокированного Венгрией восьмого транша военной помощи Украине в 500 миллионов евро, а также затронет вопрос о выделении 5 миллиардов евро на военную помощь Киеву на 2024 год на фоне блокирования большого четырехгодичного пакета на 20 миллиардов.

Министры обсудят также пакет долгосрочных гарантий безопасности для Киева, который готовится в Евросоюзе, и поговорят о перспективах начала переговоров о присоединении Украины к ЕС в преддверии саммита Евросовета 14-15 декабря, где европейские лидеры должны будут принять или отклонить решение о запуске этого процесса.

Кроме того, Боррель планировал представить к заседанию глав МИД в понедельник готовый 12-й пакет санкций против России. Однако до последнего момента документ все еще проходил согласование постпредами стран Евросоюза. При этом, как заявил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.

Как ожидается, дискуссия по ситуации на Ближнем Востоке коснется гуманитарной помощи сектору Газа, а также перспектив будущего палестино-израильского урегулирования на основе принципа "двух государств". Высокопоставленный европейский представитель рассказал журналистам, что ЕС планирует в ближайшие недели также ввести новые ограничения против движения ХАМАС, которое на европейском уровне признано террористической организацией.

При этом, как заявила в минувшую пятницу глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, она намерена вынести на совет МИД вопрос и о санкциях против израильских поселенцев на Западном берегу Иордана. Ранее премьер Бельгии также заявлял о намерении запретить въезд израильтянам, занимающимся расширением незаконных израильских поселений на Западном берегу Иордана.

В повестке министерской встречи в Брюсселе значатся также ситуация в регионе Сахель, неформальные дискуссии и обмен мнениями с представителями белорусской оппозиции и главой МИД Армении, встреча в рамках "Восточного партнерства" с министрами Азербайджана, Грузии, Армении, Молдавии и Украины.