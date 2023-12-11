МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины

"Как стало известно Guardian, союзники крайне правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения американской военной поддержки Украины", — пишет издание.

Отмечается, что члены Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне в понедельник начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. По данным источника издания из республиканской партии, некоторые из участников, в том числе члены конгресса от Республиканской партии, были приглашены принять участие в закрытых переговорах во вторник.

"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет через конгресс. Именно поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС", — рассказал изданию дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии.