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Союзники Орбана обсудят в США прекращение финансирования Украины
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Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, венгрия, виктор орбан, сша, переговоры, украина, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
"Как стало известно Guardian, союзники крайне правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения американской военной поддержки Украины", — пишет издание.
Отмечается, что члены Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне в понедельник начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. По данным источника издания из республиканской партии, некоторые из участников, в том числе члены конгресса от Республиканской партии, были приглашены принять участие в закрытых переговорах во вторник.
"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет через конгресс. Именно поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС", — рассказал изданию дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии.