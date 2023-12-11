МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, — такое мнение на своей странице в соцсети X высказал член палаты представителей Мэтт Гетц. Конгресс США при новом спикере не утвердил ни одного пакета помощи Киеву

В частности, он написал: "Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру".

В начале октября палата представителей отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. Инициатором прошения выступил Гетц, известный своими призывами к прекращению финансирования Украины. За отстранение Маккарти от должности проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Это был первый в истории Соединенных Штатов случай отстранения спикера палаты представителей.

Зарубежная пресса все чаще пишет, что США и Евросоюз подают признаки усталости от украинского кризиса, а поддержка Киева ослабевает. Как сообщил канал NBC, сегодня западные чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерацией, включая компромиссы, на которые будет вынужден пойти Киев для достижения договоренности.