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Противник помощи Киеву конгрессмен Гетц выступил с инициативой по Украине
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Соединенные Штаты должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, — такое мнение на своей странице в соцсети X высказал член палаты представителей... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, сша, конгресс, владимир зеленский, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, — такое мнение на своей странице в соцсети X высказал член палаты представителей Мэтт Гетц.
В частности, он написал: "Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру".
В начале октября палата представителей отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. Инициатором прошения выступил Гетц, известный своими призывами к прекращению финансирования Украины. За отстранение Маккарти от должности проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Это был первый в истории Соединенных Штатов случай отстранения спикера палаты представителей.
Зарубежная пресса все чаще пишет, что США и Евросоюз подают признаки усталости от украинского кризиса, а поддержка Киева ослабевает. Как сообщил канал NBC, сегодня западные чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерацией, включая компромиссы, на которые будет вынужден пойти Киев для достижения договоренности.