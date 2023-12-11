МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Генеральное консульство КНР во Владивостоке с 11 декабря снизило стоимость оформления виз в Китай, сообщает Агентство международного сотрудничества Приморья. В Индонезии призвали отменить визы для россиян, пишет СМИ

"Генеральное консульство КНР во Владивостоке сообщило о понижении стоимости визы. Сейчас однократная виза в КНР стоит 3300 рублей, а с 11 декабря 2023 года ее стоимость составит 2500 рублей", — говорится в сообщении.

На сайте генконсульства отмечается, что цены снижены для "создания более благоприятных условий для поездок иностранных граждан в Китай с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года".

На заявки на визы, которые были поданы до 11 декабря, будут применяться прежние тарифы.

На сайте дипмиссии указано, что оформление двукратной визы для россиян теперь стоит 5 тысяч рублей, многократной — 7,4 тысячи рублей. Для граждан третьих стран однократная стоит 1,5 тысячи рублей, для граждан США — 9,2 тысячи рублей.

На прошлой неделе генконсульство КНР во Владивостоке сообщило, что для дальнейшего упрощения процедуры получения виз в Китай с 18 декабря отменяет предварительную запись на прием для получения документа.